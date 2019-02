Zbog klimatskih promjena gradovi će se preseliti 800 kilometara južnije. Otkriveno i što čeka Hrvatsku

Interaktivna mapa američkih klimatologa zorno prikazuje kakve nas promjene čekaju u sljedećih 60 godina i što će se dogoditi s uvjetima života u pojedinim gradovima. Njihova karta obrađuje 540 urbanih područja u SAD-u i Kanadi, a isti princip vrijedi i za europske gradove, pa tako i Hrvatsku

Interaktivna aplikacija Future Urban Climates izrađena je kako bi neupućenim ljudima pomogla da bolje shvate što će se to s klimom dogoditi u sljedećih 60 godina. Nažalost, takve mape još nisu izrađene za ostatak svijeta, pa tako ni za Europu i Hrvatsku, no i iz ove se da lako iščitati što nas to čeka u budućnosti.

U Torontu će pak biti kao danas u New Yorku, dok će se Chicago klimatološki spustiti do Kanzasa, u kojem su zime četiri Celzijeva stupnjeva toplije i skoro trećinu suše.

Memphis će se iz Tennesseeja preseliti u srce Teksasa, negdje na pola puta između Houstona i San Antonija, gradova koji će imati klimu kao da se nalaze duboko u Meksiku.

Jedino se Las Vegas neće pomaknuti puno dalje; godine 2080. klima će u gradu kocke biti još pet stupnjeva toplija i još suša, otprilike onakva kakva je danas u Bullhead Cityju u Arizoni, jednom od najtoplijih gradova u Sjedinjenim Državama, u kojemu se živa u termometru ljeti penje i iznad 40 stupnjeva, a zimi rijetko pada ispod 18.

A ovakvo nas vrijeme čeka u Europi...

Ovako detaljnih tablica nema za Hrvatsku, no što bi nam se moglo dogoditi i kako će naša zemlja izgledati 2080., uglavnom se zna.

Analizom globalnih i regionalnih klimatskih modela, s velikom se sigurnošću može računati na to da će temperature u Europi rasti između dva i čak 7,3 Celzijeva stupnja. Padalina će biti za trećinu, pa čak i upola manje, no razina mora će rasti između devet i 88 centimetara, i to bez topljenja ledenih kapa. Bit će više suša i toplinskih valova, baš kao i jakih vremenskih nepogoda, od tuča i proloma oblaka do olujnih vjetrova, te manje zimskih polarnih fronta. Uglavnom, mediteranska ljeta postat će vruća i sušna dok će u sjevernoj Europi klima biti ugodnija.