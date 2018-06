Završili u zatvoru nakon što su godinama muljali Amazonov sustav reklamacija

Poznati online dućan odlučio je stati na kraj korisnicima koji su sustav za jamstvo zlorabili kako bi se domogli velike količine elektroničke robe te kompaniju tijekom tri godine oštetili za nešto više od 1,2 milijuna dolara

Amazon: 'Štitimo korisničko iskustvo'

Amazon je u jeku parnice pooštrio pravila s povratom robe te je počeo blokirati korisnike koji ovo pravilo zlorabe. Prema izvješću Wall Street Journala, ovakva se mjera poduzima bez upozorenja i bez 'mogućnosti pomilovanja'. 'Svima želimo dati do znanja da je Amazon dostupan svakome, no postoje rijetki slučajevi kada osobe našu uslugu zlorabe' rekao je Amazonov glasnogovornik te nastavio 'Ovakve poteze nikad ne radimo olako, no uz preko 300 milijuna korisnika diljem svijeta ovakve mjere su nužne kako bi osigurali kvalitetno korisničko iskustvo svim poštenim kupcima'.