Zašto Trump ne voli TikTok i kako se bura oko zabrana odrazila na konkurente popularne aplikacije za mlade

Američki predsjednik potpisao je izvršnu naredbu koja će zadati još jedan udarac sve popularnijoj aplikaciji za tinejdžere. Što se točno krije iza TikToka, zašto se za njega interesira Microsoft i kolika je njegova realna prijetnja internetskog sigurnosti?

Predstavnici TikToka u petak su kazali da su 'šokirani' izvršnom uredbom Donalda Trumpa o zabrani aplikacije za dijeljenje videozapisa te da bi to moglo dovesti i do američkog suda kako bi se zajamčilo da se prema njima postupa pošteno.

TikTok, tvrdi pak druga strana, ne sakuplja ništa više podataka od drugih tehnoloških divova, no trenutna geopolitička situacija ovaj potez vrlo lako može definirati kao dodatni pritisak na ByteDance koji se nalazi usred pregovora sa Microsoftom.

Ako je glavni problem TikToka činjenica da pripada Kinezima, najjednostavnije bi rješenje, barem što se Amerikanaca tiče bilo da ih kupi američka kompanija. Ovim slijedom logike, čini se, koristi se i američki predsjednik, kao i vodstvo Microsofta. Američki tehnološki div je, naime, otvoreno objavio svoje ambicije vezane uz kupnju TikToka , no kao što to obično ide, situacija nije toliko jednostavna te je usko vezana uz geopolitičku situaciju.

Prema zakonu, kineska vlada može od kompanije tražiti bilo kakve podatke ako smatra da oni predstavljaju prijetnju državnoj sigurnosti. U slučaju da zagusti situacija između SAD-a i Kine, taj detalj bi mogao postati problematičan. Tim rečeno, male su šanse da će Komunistička partija htjeti provjeriti koji je trinaestogodišnjak pokrenuo najnoviji viralni ples, no to je i dalje dalo više od jednog razloga mnogim institucijama SAD-a (poput mornarice) da svojem osoblju zabrani korištenje aplikacije.

Konačno, tu je i problem privatnosti . TikTok sakuplja jako veliku količinu podataka o korisnicima, uključujući model, lokaciju i telefonski broj što je, podsjećamo, jednako - ako ne i manje od onoga što već sakupljaju kompanije poput Googlea i Facebooka. Europski stručnjaci se najviše brinu oko dostupnosti aplikacije najmlađima, što povlači vrlo velik broj pitanja vezanih uz sigurnost djece na internetu i borbe protiv, odnosno same prijetnje internetske pedofilije. Pored svega nabrojenog, tu je i trgovinski rat između SAD-a i Kine te činjenica da je vlasnik TikTok-a ByteDance - kineska kompanija.

Unatoč tome, TikTok je nedvojbeno najkontroverznija društvena mreža današnjice, dijelom zbog neadekvatne moderacije koja se suočava s optužbama da na platformi dozvoljava nasilje, eksplicitne seksualne sadržaje, rasizam i okrutnost prema životinjama, te koja je do kraja 2019. pod opravdanjem da ih štiti od zlostavljanja , potiho brisala videe pretilih ljudi, LGBT ljudi i ljudi sa vidljivim fizičkim deformacijama.

Novi igrači na sceni

Vakuum koji je uzrokovala neizvjesna budućnost TikToka u SAD-u ponukala je nastanak brojnih konkurenata koji, kao i sam TikTok, svojim rješenjima nastoje zauzeti nišu koju je ostavio Vine.

Na tržištu se sad nalaze Byte, Triller, Zynn, Clash, a pridružili su im se veliki igrači poput Instagrama i Snapchata koji nude svoju 'zamjenu' za TikTok. Njihova popularnost također nije zanemariva: Byte je u prošlih mjesec dana u SAD-u dosegao 1.2 milijuna preuzimanja, Triller je imao 700.000, dok je Zynn bio preuzet 400.000 preuzimanja, prenosi App Annie. Pored novih igrača, tu su i Instagram i Snapchat koji su u svoje postojeće aplikacije dodali niz značajki TikToka.

Snapchat je glazbu ubacio u format predviđen za privatne poruke, dok Instagram ima posebno oružje - značajku pod imenom Reels koja ljudima omogućava objavu videa s glazbenom pozadinom koju drugi mogu gledati i otkriti. Bez previše okolišanja - riječ je o TikToku integriranom u Instagram.

Neizvjesna budućnost

Uz trenutnu geopolitičku situaciju, novonastali vakuum na tržištu društvenih mreža i sve veću osvještenost korisnika na osobnu privatnost, TikTok će možda teže pronaći publiku među starijim korisnicima, no to vjerojatno neće utjecati na njihovu najveću bazu korisnika - najmlađe. Upravo zbog toga bi, ako je to ikako moguće, njegovi vlasnici trebali uložiti više vremena i sredstava u načine na koje bi upravo njima osigurali sigurnije korištenje aplikacije.