Zar će iPhone 12 zbilja 'posuditi' ovu luksuznu značajku Huaweija P20 Pro?

O novom uređaju iz Apple još se ne zna puno, no neki tvrde da već znaju vrstu kamere kojom će biti opremljen

Naravno, s obzirom da smo još u travnju, ne postoji prevelika količina dokaza koji ovo mogu potvrditi. Vijest tajvanskog lista zasnovana je na informacijama dobivenima analizom lanca opskrbe dijelovima, no to je uglavnom to. Izvještaj naglašava da će novi iPhone imati objektive sa šest elemenata, optičkom stabilizacijom te peterostrukim zoomom.

Dobar uzor

Vijest poput ove relativno bi brzo završila u smeću da na tržištu već ne postoji jako dobri Huawei 20 Pro čija kamera svakim danom sakuplja sve više pohvala recenzenata i korisnika.