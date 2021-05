Zapošljavanje u IT-ju: pogledajte što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled najnovijih IT oglasa. Izaberite favorita i javite im se

Posjeduješ najmanje 2 godine profesionalnog iskustva u razvoju PL/SQL-a? Neovisna si i kreativna osoba? Imaš dobre komunikacijske vještine i kompetencije za timski rad? Ako su tvoji odgovori potvrdni, savršen si kandidat za radno mjesto Oracle Developer (m/ž) u TIS Grupi . Nude ti priliku za rad na velikim i izazovnim projektima s nevjerojatnim timom, mirno radno okruženje, ravnotežu privatnog i poslovnog dijela života te usavršavanje tvojih znanja i vještina. Javi im se do 28. svibnja.

FACC razvija sustave i skupine komponenata za zrakoplovnu industriju i proizvodi vrhunske kompozitne komponente od vlakana. S ciljem osnaživanja svog postojećeg tima, trenutno zapošljavaju na radnom mjestu: SAP PLM Administrator Consultant (m/ž). Novim kolegama nude fleksibilno radno vrijeme, naknadu za ručak, raznoliko i međunarodno radno okruženje i priliku za redovito usavršavanje znanja i vještina. Ako su te zainteresirali, javi im se do 28. svibnja.



Želiš sudjelovati u unapređenju hrvatskog visokog obrazovanja i znanosti, ali i društva u cjelini? Važno ti je raditi s najnovijim tehnologijama i surađivati s vrhunskim stručnjacima iz ICT sektora? Privlači te okruženje koje njeguje suradnju, integritet, nove ideje i visoke standarde u radu? Ne traži dalje, već se do 28. svibnja prijavi na oglas za poziciju: PHP Programer / Developer (m/ž) u Srcu (Sveučilišni računski centar).



Sekom je tvrtka koja se već 30 godina bavi izradom i implementacijom software-a u zemlji i inozemstvu. Trenutno su u potrazi za ambicioznom i kompetitivnom osobom s izvrsnim komunikacijskim i prezentacijskim vještinama, koja se želi razvijati kroz projekte u IT industriji. Preciznije, tragaju za IT konzultantom aplikativne podrške (m/ž). Novim kolegama nude rad s novim tehnologijama, mogućnost dodatne edukacije i napredovanja, fleksibilne uvjete rada i stalni odlične kolege. Oglas ostaje aktivan do 25. svibnja.