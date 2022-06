Zaposlenici u 'burnoutu': Može li nova tehnologija otkriti kad je vrijeme za uzbunu?

Nova platforma analitičke kompanije Visier nastoji pomoći zaposlenicima i menadžerima nudeći 'ogledalo' za indikatore iscrpljenosti

MY LIGHTNING TRACKER

Dok organizacije provode 'puno vremena, novca i nastojanja' pokušavajući poboljšati mentalno zdravlje zaposlenika tijekom pandemije, Rubenstein kaže da nema puno rezultata zbog stigme vezane uz mentalno zdravlje. Tu je i problem prezaposlenosti i pričanja o izmorenosti - jer nitko ne želi pred šefom reći da je umoran ili preopterećen. Izmorenost je postala svojevrsni orden časti...'

Organizacije mogu uvesti razne vrste programa koje rade na problemu duševnog zdravlja, no Rubenstein to povezuje sa poslovicom prema kojoj možete dovesti konja do vode, ali ga ne možete prisiliti da pije.

Izmorenost zaposlenika na površinu dolazi sve češće u jeku spoznaje mnogih firmi o stvarima poput posljedica stresa tijekom prošlih nekoliko pandemijom obilježenih godina, piše TechRepublic.

'Najbolja stvar koju poslodavci mogu napraviti je prestati razmišljati o velikoj iscrpljenosti kao poslovnom problemu već je sagledati kao ljudski problem' kaže Adria Horn, izvršna potpredsjednica radne snage u Tilsonu, američkom državnom pružatelju telekomumikacijskih usluga. Horn je također poručnica rezervist u američkoj vojsci i vojni veteran te tvrdi da 'zaposlenici ne znaju zašto zaposlenici daju otkaze'.

'Ljudi ponekad nisu ni svjesni da su premoreni, a menadžerima je jako teško shvatiti govor tijela tijekom video poziva', kaže Rubenstein. To je jedna od loših strana visoko digitalizirane radne sredine, mjesta gdje je najizraženija hibridna radna snaga.

Znakovi izmorenosti

Dobra strana svih ovih kolaborativnih platformi je 'bogat digitalni otisak'. Analiza kolaboracije nova je vrsta tehnologije koja zaposlenicima i poslodavcima daju mogućnost opažanja uzoraka tih digitalnih otisaka. 'Kad vidim tko je spojen s kime i tko je izoliran, to je dobar znak iscrpljenosti i zamora, kao i mogućnost opažanja veza među ljudima koje se s vremenom mijenjaju, kao u slučaju kad se netko odjednom povuče'.

Analitikom kolaboracije, riječima Rubensteina, može se dobiti uvid u fekventnost i snage veza među suradnicima i radnicima, kao i njihovom tonu glasa za što se koristi procesiranje prirodnog jezika. 'Kao što marketing koristi društvene medije i email, tako sada zaposlenici mogu koristiti aspekte svakodnevnog posla za otkrivanje konfliktnih situacija, kao i otkrivanje jesu li emailovi pozitivni ili negativni', objašnjava Rubenstein.

Do danas nije bilo digitalnog otiska prsta kojim se ti podaci uopće mogu iskopati, no danas je to moguće - kako bi se poslodavcima ponudio uvid u indikatore izmorenosti - dosegli su, kaže Rubenstein, zrelost i preciznost kolaboracijske analitike ili tehnologije burnouta, kao i analize odnosa među zaposlenicima i podataka'. Softver će ljudima pomoći vidjeti uzorke i 'signal u buci'.

Odnos između zaposlenika i voditelja najbolji je indikator hoće li zaposlenik ostati ili napustiti kompaniju, kaže Rubenstein. Nadodao je isto da je 'tehnologija burnouta jedna od najvažnijih kadrovskih tehnologija u idućih pet godina zato jer će šefovi moći dobiti bolji uvid u ljudsku stranu svojih zaposlenika'.

Visierova nova platforma postat će dostupna u trećem kvartalu 2022.