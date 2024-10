Zaostajemo ili idemo naprijed? 'Puno je lakše startupima u SAD-u nego u Europi'

A koje su to najnovije tehnologije i što to mori europske startupe? 'Pitanje kod kvantne tehnologije nije kada, već kako je već sada koristiti', rekla je Marine Xech-Gaspa, šefica francuskog startupa Quandela, specijaliziranog za fotoničko kvantno računarstvo, u razgovoru za Euronews Next.

Europska komisija dijeli njezino mišljenje, stoga je naručila tehnologiju tog startupa kao dio natječaja za kvantne projekte. Time će europski istraživači moći u potpunosti iskoristiti prednosti te tehnologije, uključujući rješavanje najsloženijih medicinskih pitanja, pa tako i redvoditi inovacije uslijed industrijskih i društvenih izazova.

No, Xech-Gaspa je upozorila: 'Istraživači ne mogu čekati da računalni kapaciteti budu spremni da bi započeli rad s kvantnim računalima.' Jedan od izazova za Quandela je pristup financiranju, rekla je Xech-Gaspa, dodavši da je puno lakše startupima u SAD-u nego u Europi.

Kvantna tehnologija, robotika i sve tehnologije za zelenu tranziciju ključni su tehnološki trendovi u Europi', kažu iz Europskog vijeća za inovacije. No, pristup financiranju i regulativi otežava startupovima u ostvarenju ciljeva, pa tako i upjeha.