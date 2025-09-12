Zagrepčani imaju posebnu aplikaciju; mogu rezervirati prostorije mjesnih odbora

Aplikacija je dostupna putem web preglednika i mobilnih uređaja.

Kažu da je izrađena s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti javnih prostora, ali i olakšavanja organizacije lokalnih aktivnosti, sastanaka, radionica i kvartovskih događanja.

"Ova digitalna inovacija važan je iskorak prema modernizaciji Gradske uprave i boljoj dostupnosti javnih resursa mjesne samouprave. Jedan od ciljeva je i poticanje građana na aktivno sudjelovanje u lokalnim programima, uz mogućnost besplatnog korištenja prostorija za aktivnosti od javnog interesa. Prostorije su dostupne i za privatne svrhe, uz plaćanje naknade", kaže se u priopćenju.