Zagrepčani imaju posebnu aplikaciju; mogu rezervirati prostorije mjesnih odbora

I.Ba./Hina

12.09.2025 u 15:49

Aplikacije, ilustrativna fotografija
Aplikacije, ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Grad Zagreb pokrenuo je novu aplikaciju prostorimjesne.zagreb.hr, koja građanima omogućuje jednostavno pregledavanje i rezervaciju prostorija mjesnih odbora dostupnih za kratkotrajno korištenje, priopćili su u petak iz Grada

Aplikacija je dostupna putem web preglednika i mobilnih uređaja.

Kažu da je izrađena s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti javnih prostora, ali i olakšavanja organizacije lokalnih aktivnosti, sastanaka, radionica i kvartovskih događanja.

"Ova digitalna inovacija važan je iskorak prema modernizaciji Gradske uprave i boljoj dostupnosti javnih resursa mjesne samouprave. Jedan od ciljeva je i poticanje građana na aktivno sudjelovanje u lokalnim programima, uz mogućnost besplatnog korištenja prostorija za aktivnosti od javnog interesa. Prostorije su dostupne i za privatne svrhe, uz plaćanje naknade", kaže se u priopćenju.

Objašnjavaju da putem intuitivnog sučelja građani mogu brzo pronaći raspoložive prostorije prema lokaciji, veličini i opremljenosti, pregledati dostupne termine u stvarnom vremenu te podnijeti zahtjev online i dobiti odgovor u roku od sedam radnih dana, bez potrebe za osobnim dolaskom.

Vijeća mjesnih odbora mogu pregledati, odobriti ili odbiti zahtjeve prema jasno definiranim kriterijima.

