YouTube se pridružuje Netflixu i smanjuje kvalitetu video zapisa na internetu

Zbog straha od raspada sustava, Europski povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton zatražio je od streaming platformi da smanje kvalitetu videozapisa

Jučer je Netflix postao prva glavna platforma za strujanje koja je smanjila brzine video streama. U narednih 30 dana brzina bi se na europskim tržištima trebala smanjiti za 25 posto.

U međuvremenu, Francuska je zatražila od Disneya da odgodi pokretanje kanala Disney Plus kako bi se olakšala infrastrukturna opterećenja. Britanskom operateru BT dnevni promet porastao je do 60 posto, no to je, kažu, i dalje ispod 17,5 Tb/s, kolika je dokazana propusnost tamošnje mreže.

YouTube je pokrenuo i namjenski centar kojim promovira 'mjerodavan sadržaj' korisnicima. "Želimo da svi imaju pristup točnim infornacijama', zapisali u poruci na Twitteru.