YouTube eksperimentira sa interaktivnim multimedijskim sadržajima

Najpopularnije odredište za gledanje videa prema najnovijim izvješćima kreće koracima Netflixa te priprema sadržaje koji će se mijenjati zavisno o korisničkim izborima

YouTube trenutno istražuje koncept interaktivnih 'Izaberi svoju avanturu' seriju koja će konkurirati Black Mirror: Bandersnatchu i nadolazećem You Vs. Wild, prenosi The Verge.

Spomenuti projekti trenutno razvija novi odjel posvećen interaktivnom programiranju i specijalima uživo, a serije koje produciraju prije svega će se baviti intektivnošću. Kompanija također planira integrirati neke od interaktivnih sadržaja u skriptirane i neskriptirane YouTube Originale. YouTube će detalje vezane uz prve serije koje će koristiti ovu tehnologiju, kažu glasnogovornici, objaviti uskoro.