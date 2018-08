Windows 10 vam može slati podsjetnike, evo i kako

Svima nam dobro dođe podsjetnik na zadaće koje trebamo obaviti tijekom dana, tjedna, mjeseca... Evo kako možete namjestiti da vam Windows 10 automatski šalje podsjetnike e-poštom

Postoji niz aplikacija koje možete upogoniti kako bi vas Windows 10 podsjećao na sastanke, rođendane i druge važne godišnjice te sve ostalo što je važno. No, vjerojatno nema bolje od digitalne pomoćnice Cortane. Evo kako to funkcionira.

To možete napraviti ako otvorite Settings pa Cortana i zatim Permissions & History. Kliknite na Manage the information Cortana can access from this device i provjerite je li uključena značajka Contacts, email, calendar & communication history.

Provjerite je li uključena i značajka Suggested tasks. Na taskbaru pokrenite Cortanu, pa kliknite na sličicu Notebook na lijevoj strani. Prebacite se na tab Manage skills, skrolajte do Suggested tasks jesu li uključeni (klizna sklopka i kućica).

Potom trebate povezati s Cortanom servise e-pošte koju želite koristiti. Otvorite opet Notebook pa Manage skills. Kliknite na Connected services. Odaberite Office 365, Outlook.com, Gmail ili Knowmail, ovisno o tome što korisite. Pratite upute kako biste povezali svoj korisnički račun.

Kad završite Suggested Task bit će spremni za korištenje i Cortana vas može podsjetiti kad ste nešto obećali isporučiti ili ste se dogovorili, piše Make Use Of.