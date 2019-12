WhatsApp je dobio nekoliko zanimljivih značajki koje bi vam mogle biti korisne

Među novim značajkama popularne aplikacije izdvaja se ona koja omogućava stavljanje poziva na čekanje

Kako bi ju upogonili dovoljno je nadograditi WhatsApp na izdanje 2.19.352 ili novije. Bit će uključena automatski. Kako možete provjeriti koje izdanje koristite? Pritisnite sličicu aplikacije i zadržite pritisak pa skrolajte do kraja.

Nova značajka trebala bi postati dostupna svima tijekom nekoliko idućih dana. U WhatsApp je također dodana značajka pomoću koje možete spriječiti druge da vas dodaju u grupe na toj platformi.

Otvorite li postavke aplikacije i potom redom odaberete Settings, Account, Privacy i Groups pojavit će se tri opcije kojima određujete tko vas može dodati u grupe.

Odaberete li Nobody onemogućit ćete to svima, a članom grupe moći ćete postati tek ako prihvatite poziv putem privatne poruke. Opcija My contacts omogućit će dodavanje samo ljudima iz vašeg adresara, dok će Anyone to omogućiti svima, uključujući i potpune neznance. Ova značajka trebala bi pomoći u suzbijanju spama i drugih neželjenih poruka.

U WhastAppu tvrde kako su riješili problem zbog kojeg je ta aplikacija cijedila baterije neuobičajeno brzo na pojednim smartfonima s Androidom, piše Tech Radar.