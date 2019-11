'Vrlo često odgajamo curice da se igraju lutkama koje nemaju ništa tehnološkog u sebi'

Women in Technology bio je jedan od panela u sklopu Dell Technologies Foruma održanog u utorak u Zagrebu. Predavanje je održala i regionalna marketinška menadžerica Della za srednju i istočnu Europu Filipa Petrović, s kojom smo imali priliku popričati o temi koja sve više dobiva na važnosti i u tehnološkom svijetu

Kako se ljestvica penje, tako je žena sve manje, pa brojke što se tiče menadžerskih pozicija nisu sjajne, a razloga za to ima dosta.

'Ono što sam osobno primijetila je da se žene boje prijaviti na posao. Jako puno žena želi biti sto posto sigurno da ispunjavaju sve uvjete, pa će se onda još propitivati prije nego što odluče da to mogu napraviti', govori.

Znanje žena se dva puta češće, kako navodi Petrović, propituje kako bi se uvjerilo da znaju raditi posao nego što je to slučaj kod muškaraca. Također, žene često nisu sigurne u sebe pa se ne usuđuju prijaviti na oglas za posao.

Iako postoji velik interes za STEM područja, jer rezultati istraživanja pokazuju kako oko 75 posto mladih djevojaka pokazuje interes za njega, on opada tijekom godina, pa tek 25 posto žena upisuje tehnološke fakultete i to je brojka koja vrijedi i za Hrvatsku, kako objašnjava.

'Kad si žena u IT-u, na četiri do deset sastanaka sjedit ćeš kao jedina žena u prostoriji, što nije uvijek najugodnije, a slično je na fakultetima. Vjerojatno je i to razlog koji odbija žene, ali trendovi se mijenjaju i tvrtke prepoznaju taj problem, pa imaju programe koji ih potiču da dođu i rade kod njih jer vide velik potencijal u tome', ističe.

'Vrlo često odgajamo curice tako da se igraju lutkama koje nemaju ništa tehnološki u sebi, a dječake da se igraju autićima na daljinsko upravljanje. Iako se to možda čini neznačajno, ali od jako rane dobi krenemo stvarati interese i ako nismo u doticaju s tehnologijom i ne razmišljamo o tome kako funkcionira, onda je vrlo vjerojatno i kasnije manja šansa da ćemo razviti interes. Naravno, netko to može, ali su šanse puno manje', objašnjava i dodaje kako joj je većina jako uspješnih žena, koje su završile tehničke fakultete, rekla da su interes za to razvile u djetinjstvu.

Kao razlog navodi jedan od zajedničkih zaključaka dosadašnjih panela na ovu temu, a to je razlika u odgoju djevojčica i dječaka.

Jedan od razloga koji su uočili prednost je muškaraca zbog spola jer žene kada odu na rodiljni dopust gube neko vrijeme, pa ih kolege preduhitre. Zatim je tu fleksibilnost, koja izostaje u većini tvrtki, pogotovo u Hrvatskoj, pa to jako utječe na odluku o tome gdje će se žena zaposliti.

'Brojke nisu sjajne. Na menadžerskim pozicijama omjer se smanjuje na 25 posto žena i 75 posto muškaraca, da bismo završili na tome da je od pet osoba jedna ženskog spola', ističe.

Iz razgovora sa ženama i kroz istraživanja došli su do zaključaka o tome što žele da bi radile u tehnološkom sektoru, a kao prvo tu je sadržaj natječaja za posao u kojem nisu navedeni tradicionalni prototipovi, zatim mogućnost napredovanja te fleksibilno radno vrijeme i koristi za majke.

Veće šanse za uspjeh

Najnovija istraživanja vodeće svjetske konzultantske tvrtke McKinsey te istraživanja objavljena u Harvard Business Reviewu pokazala su kako tvrtke koje u svom izvršnom timu imaju podjednak broj žena i muškaraca imaju veću profitabilnost, i to za 21 posto, a njih čak 70 posto ima veću šansu u osvajanju novih tržišta.

'To je logično jer ako u vašem timu nema raznolikosti, jako teško ćete doprijeti do nekih novih korisnika, novih zemalja, do raznolikog svijeta. Rodna raznolikost izravno utječe na poslovne rezultate kompanija, produktivnost zaposlenih i širenje na nova tržišta', naglašava.

Osim rodne ravnopravnosti, važna je etnička raznovrsnost jer se, kako navodi, profitabilnost povećava na 30 posto u odnosu na tvrtke koje zapošljavaju bijelce visine od 1,80 do 1,90 centimetara te u dobi od 40-ak godina. 'To je isto dobar razlog za biznis - ako im već nije dovoljno što je to moralno i etički ispravno, onda je profit obično nešto što natjera ljude da razmisle ako nemaju neku raznolikost u svom timu.'

Stoga je, dodaje Petrović, jedan od ciljeva Dell Technologiesa do 2030. godine ostvariti omjer žena i muškaraca 50:50, a za sada je udio žena u toj tvrtki 30 posto.

'Imat ćete puno bolje šanse zaposliti ljude jer svi više vole raditi u raznolikom timu. Istraživanje koje smo radili pokazuje da će se 67 posto ljudi prijaviti za posao ako zna da tvrtka ima neke ispravne i moralne etičke standarde te da postoji raznolik tim. Financijski je isplativije jer se usvajaju nova tržišta i iz perspektive inovativnosti tvrtke koje imaju šarolik tim su 1,7 posto inovativnije te puno više kreativnih ideja izlazi iz tima koji se sastoji od različitih profila ljudi', zaključuje Petrović.