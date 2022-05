Vrijeme je za čišćenje: Isprobajte ove korisne opcije na Viberu

U ovom ćemo kratkom vodiču objasniti načine na koje možete izbrisati, utišati ili počistiti razgovore u Rakutenovoj popularnoj aplikaciji za čavrljanje

Izbrišite poruke ili razgovor



Jeste li ikad slučajno poslali poruku krivoj osobi? Ako jeste, ne binite - Viber dozvoljava brisanje pojedinačnih poruka. Za brisanje određene poruke pritisnite i držite poruku koju hoćete brisati. Iz izbornika koji će se pojaviti birajte opciju za brisanje i nakon toga 'Delete for everyone'. Ovim ćete izbrisati poruku i drugoj osobi dati do znanja da je poruka izbrisana. Ono što neće moći pročitati je njezin sadržaj. Također možete brisati poruke koje su vam poslane, no vodite računa da će ih pošiljatelj i dalje vidjeti. Ako želite brisati cijeli razgovor, odite u razgovor, povucite prema lijevo i birajte stavku 'Delete this chat'.



Utišajte razgovor

Ukoliko ne želite izbrisati razgovor a želite ostati u njemu, možete ga utišati bez da ostali sudionici to vide. Opcija za utišavanje razgovora utišat će sve obavjesti o novim porukama. Možete utišati razgovor na određeno vrijeme ili dok ga opet ne uključite. Da biste to napravili otvorite temu koju želite utišati, povucite prema lijevo i birajte stavku 'Mute chat'.