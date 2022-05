U Hrvatskoj se organizira prva tehnološka konferencija temeljena na NFT tokenima

Block Down Croatia 2022 će u Šibenik privući 1000 sudionika, ponudit će najznačajnija globalna imena iz Web 3 poslovne zajednice, a uz sadržajan program koji se bavi novim tehnologijama donosi i atraktivan zabavni program dio kojeg su posebna interaktivna iskustva koja će otključavati NFT tokeni

Hrvatska će od 11. do 13. svibnja ugostiti Block Down Croatia 2022, prvu tehnološku konferenciju u Europi koji će koristiti nezamjenjive tokene (NFT) za stvaranje posebnog interaktivnog iskustva posjetitelja. Block Down će se održavati na 5 različitih lokacija u Šibeniku, kombinirajući najzanimljivije globalne govornike iz Web3 i blockchain zajednice sa atraktivnim VIP zabavnim programima.

Block Down Croatia 2022 šesta je tehnološka konferencija u organizaciji Block Downa, a do sada su ti eventi organizirani u Europi i Latinskoj Americi, ali sa publikom diljem svijeta zbog hibridnog načina održavanja, privukli preko 110.000 gledatelja, preko 400 govornika, i to sve na 4 jezika.

Block Down Croatia 2022 će privući preko 1000 sudionika iz cijelog svijeta. Za domaću publiku, posebno poslovnu zajednicu, Block Down Croatia 2022 jedinstvena je prilika da se upozna sa najnovijim trendovima u razvoju poslovnih modela i prilika koje donosi Web3 tehnologija.