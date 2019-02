Vraća nam se konzolaški klasik Zelda: Link's Awakening

Vjerojatno najbolja prijenosna igra iz popularnog serijala dobit će vizualni revamp te fanovima stare škole videoigara pružiti izvrsno nostalgičarsko iskustvo

Mnogi igrači najnoviji nastavak serijala Zelda pod imenom Breath of The Wild nazivaju razlogom zašto kupiti Switch, no što ako spadate među igrače koji vole jednostavniji dizajn i klasičnu izometriju?

Onda će vas vjerojatno obradovati da uskoro stiže remake Link's Awakeninga. Ovaj izometrijski akcijski RPG prvo se pojavio na izvornom Nintendo Game Boyju, prvoj prijenosnoj konzoli japanskog proizvođača.