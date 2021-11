Voliš gejmanje toliko da zaboraviš jesti? Zvijezde Ultimate Gamera otkrivaju kako gejmati odgovorno

Natjecatelji su se osvrnuli na podatke nedavnog HT-ovog istraživanja koje je otkrilo da 60 posto mladih tijekom višesatnog gejmanja riskira kvalitetno obavljanje školskih i obiteljskih obaveza

Ultimate Gamer, jedinstveni YouTube show Hrvatskog Telekoma, ulazi u svoj treći tjedan i već je stekao brojnu publiku koja svaku nedjelju predvečer čeka novu epizodu. Nakon što smo u prvoj epizodi upoznali igrače i saznali nešto o njihovim genijalnim mentorima, Malajskom Tapiru i Marku KC, ovu nedjelju bili smo svjedoci napete prve borbe između Tapira i Šnitera u kojoj su Tapiri bili manje uspješni u poznatoj igri League of Legends. U eliminacijskoj rundi, napustili su nas Viscaria i Rikkurumi nakon partije Rocket Leaguea. Obje su bile pomalo tužne što napuštaju show, ali neće prestati navijati za svoj tim i bodrit će ih svake nedjelje navečer. Iskustvo koje su stekle tijekom showa, sigurno će iskoristiti u svojem budućem razvoju.

Kako svakim danom sve bolje upoznajemo zvijezde showa, iskoristili smo predah nakon druge epizode da vidimo kako razmišljaju o nedavno predstavljenim rezultatima prvog istraživanja o rizicima u gejmingu koje je proveo Hrvatski Telekom s agencijom za istraživanje tržišta SmartUp. Gejmanje je jako zabavno, može potaknuti kreativnost, razviti motoričke i neke druge sposobnosti, no dolazi s rizikom ako ne kontroliramo vrijeme provedeno pred ekranom i ako ulazimo u neka ponašanja koja mogu biti rizična.

„Glavna poruka koju bih poslao mladima danas jest da je rad na sebi apsolutno ključan, ali ujedno i iznimno zahtjevan zadatak. Uvijek je dobro prošetati ljubimce ili možda čak upaliti notifikacije koje će vas podsjećati da uzmete odmor i da se malo prošećete i da odete nešto pojesti. Što se tiče lošeg i nesportskog ponašanja drugih, to se jednostavno treba ignorirati i ne dopustiti da utječe na vas, jer tada igranje igrica gubi svoj glavni cilj – zabavu i postaje stresna aktivnost, što nikako ne smijete dopustiti. Ja se bavim gejmingom i streamanjem već dugi niz godina i sam primjenjujem ove savjete za koje vam mogu potvrditi da djeluju“, rekao je Malajski Tapir.

Istraživanje je pokazalo kako u Hrvatskoj čak 97 posto mladih od 12-25 godina gejma, a više od 50 posto njih u tome uživa svakodnevno. Pritom je čak je 40 posto mladih reklo kako je bilo izloženo vrijeđanju ili agresivnom ponašanju u gejmingu, a čak 60 posto njih u dobi od 12 do 15 godina priznalo je da se ponekad toliko uživi u igranje da na nekoliko sati zaborave jesti ili piti, odnosno da riskiraju kvalitetno obavljanje školskih i obiteljskih obaveza.

Nakon što su dečki dali odlične savjete, pitali smo za iskustvo i jednu curu. Naime, istraživanje je zabilježilo da dečki i cure drugačije percipiraju koliko su cure vješte u gejmanju. Dok je 70 posto cura reklo da može igrati i bolje od dječaka, to isto misli tek između 40 i 50 posto dječaka.

Marko KC se također složio s Malajskim i udijelio par konkretnih savjeta kako iz gejminga uzeti samo ono pozitivno. „Glavna stvar je organizacija svog dana. Nakon što napraviš plan, drži ga se i to će ti pomoći. Mladi ljudi su danas pod velikim stresom i neki taj stres prenose na druge komentarima i ponašanjem. Moj savjet je da to ignorirate, blokate i zaboravite. Svim gejmerima bih poručio da pobjeda i nije toliko bitna, nego ekipa oko vas. Vaši prijatelji, zabava i smijeh i zdravi natjecateljski duh su ono što čini gejming zabavnim“, savjetuje Marko KC.

Kako na to gleda ženska članica Tapira, LittleMo?

„Često mi se desi da se zagejmam i nakon puno sati provedenih za PC-jem shvatim kako je prošao cijeli dan, a ja ništa osim kave nisam stavila u usta. Ponekad mi mama zna ući u sobu za vrijeme streama i donijeti mi fini topli obrok (hvala mama Mo<3), ali poruka je: Nemojte dopustiti da vas igrice ,,progutaju". Znam kako je ponekad teško ostaviti igrice i ekipu po strani, pogotovo ako ubijamo final bossa ili slične akcije, ali sjednite i ručajte sa svojom obitelji. Neka ful negativna iskustva nisam imala na internetu, ali neki misle kako su djevojke lošije u gejmingu od dečkiju. Djevojke će im same pokazati da to nije istina. Poruka je na kraju - make friendzz not enemies guyzz”, poruka je LittleMo.