Vodeći svjetski stručnjaci za arhiviranje weba dolaze u Zagreb

Tijekom dva dana bit će održano šest tribina, četiri radionice i više od 40 izlaganja o najnovijim svjetskim dostignućima u razvoju tehnologija, pomagala, standarda i iskustva za arhiviranje internetskog sadržaja

Među govornicima su, između ostalih, izvršni direktor najveće europske digitalne baštinske zbirke Europeane Harry Verwayen te stručnjakinja na području istraživanja weba, viša predavačica i jedna od utemeljiteljica Digitalnoga laboratorija na Otvorenome učilištu u Izraelu Anat Ben-David.

Očekuje se kako će u radu konferencije sudjelovati više od 130 međunarodnih i domaćih stručnjaka iz ustanova i organizacija kao što su Internet Archive, Stanford University, Library of Congress, Massachusetts Institute of Technology, The British Library i mnogih drugih.

Uoči konferencije, 5. lipnja će u hotelu Westin biti održana godišnja skupština Konzorcija za dugoročnu pohranu internetskog sadržaja, utemeljenog 2003. godine na poticaj nacionalnih knjižnica Australije, Kanade, Danske, Finske, Francuske, Islanda, Italije, Norveške, Švedske, Velike Britanije, Kongresne knjižnice i mrežne platforme Internet Archive, čija je članica od 2008. godine i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

50 TB arhivske građe

Hrvatski arhiv weba uspostavljen je u rujnu 2004. godine u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce). Među prvim arhiviranim stranicama bile web stranice Vjesnika, Večernjeg lista i Slobodne Dalmacije.

Hrvatska je tada bila jedna od desetak zemalja koje su krenule s arhiviranjem nacionalnog weba pohranjujući građu koja predstavlja dio hrvatske nacionalne, kulturne i znanstvene baštine (news portali, blogovi, web-sjedišta ustanova, udruga, događaja, klubova, znanstvenih projekata, stručnih i znanstvenih časopisa i knjiga).

Do 2011. godine pohranjivala se prethodno identificirana građa na temelju kriterija utvrđenih od same Knjižnice. Od te godine NSK (uz dnevna i tjedna arhiviranja) jednom godišnje pobire (harvestira) sve javno dostupne sadržaje na nacionalnoj domeni (.hr).

Provode se i arhiviranja sadržaja koji se odnose na posebnu temu ili događaj od općeg nacionalnog značaja kao što su parlamentarni izbori, predsjednički izbori, ulazak Hrvatske u Europsku uniju, povijesni i sportski događaji, prirodne katastrofe…