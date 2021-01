[VIDEO] Uzbudljiva hrvatska arkadna igra Speed Limit izlazi idućeg mjeseca: Isprobali smo demo i razgovarali s glavnim dizajnerom

Domaći gejming studio Gamechuck svoju će stiliziranu arkadnu videoigru u veljači izbaciti na Switchu, Steamu, PlayStationu i Xboxu, a mi smo uhvatili priliku zaigrati demo i priupitati autore o detaljima njihovog vrlo igrivog naslova

Izazov izrade multiplatformske igre autori su riješili prijelazom na naprednu razvojnu platformu koja, među ostalim, podržava olakšanu adaptaciju naslova na nekoliko konzola uključujući onu Nintendovu.

'Srećom pa razvoj za više platformi nije bio paralelan. Rano u produkciji smo odlučili prebaciti se s Game Maker Studio 1 u kojem smo radili svoje interaktivne stripove All You Can Eat, vApe Escape i druge, na Game Maker Studio 2' komentirao je Kolar te nastavio: 'Ta odluka je bila isključivo vođena time što je GMS2 reklamirao mogućnost exportanja na sve konzole, uključujući i Switch koji do tad nije bio u igri.'