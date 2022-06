[VIDEO] Sve je odvažniji: Pogledajte najdulji i najbrži let NASA-inog helikoptera na Marsu

Minijaturna letjelica i dalje radi bez poteškoća te izvodi sve odvažnije letove nad površinom Crvenog planeta

NASA-in helikopter Ingenuity nastavlja probijati rekorde čak godinu dana nakon završetka prvog kontroliranog leta Marsom. Helikopter je nedavno probio još dva rekorda: svoj najdulji i svoj najbrži let.

Premda u zemaljskoj terminologiji ovo ne zvuči kao nešto posebno, valja uzeti u obzir da je gustoća zraka na Marsu manja od 1 posto zemaljske. NASA je podijelila crno-bijeli video putovanja odrađenog 8. travnja.

'Za naš četvrti rekordni let Ingenuityjeva je kamera pružila vizuju leta na visini od 10 metara iznad površine Marsa brzinom od 19 kilometara na sat', rekao je voditelj tima Ingenuity Teddy Tzanetos.

Snimka je, napominje The Next Web, kraća nego što je opisala NASA, dijelom zato jer je agencija let od 161.3 sekunde ubrzala pet puta, smanjivši duljinu videa na 35 sekundi.