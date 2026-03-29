VIDEO Ne, ovo nije filtar: Ovako je jučer izgledalo nebo u Australiji

Sunčeva svjetlost, iako se čini bijelom, sastavljena je od čitavog spektra boja. Kada prolazi kroz atmosferu, dolazi do raspršenja svjetlosti na molekulama zraka, kapljicama vode i sitnim česticama.

Kad je Sunce visoko na nebu, dominira plava boja jer se kraće valne duljine lakše raspršuju. No situacija se bitno mijenja kada je Sunce nisko ili kada je atmosfera zasićena česticama.

Prašina i dim pojačali dramatičan efekt

U slučaju Zapadne Australije ključnu ulogu odigrale su velike količine prašine u zraku. Smatra se da su snažni vjetrovi ciklone Narelle, koja je pogodila Australiju, podigli pijesak s tla i raspršili ga u atmosferi.