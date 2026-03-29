VIDEO Ne, ovo nije filtar: Ovako je jučer izgledalo nebo u Australiji

Nebo nad Zapadnom Australijom jučer je poprimilo intenzivnu crvenu boju. Nevjerojatne snimke brzo su se proširile društvenim mrežama, a iza ovog neobičnog fenomena stoji kombinacija više prirodnih čimbenika
Sunčeva svjetlost, iako se čini bijelom, sastavljena je od čitavog spektra boja. Kada prolazi kroz atmosferu, dolazi do raspršenja svjetlosti na molekulama zraka, kapljicama vode i sitnim česticama.
Kad je Sunce visoko na nebu, dominira plava boja jer se kraće valne duljine lakše raspršuju. No situacija se bitno mijenja kada je Sunce nisko ili kada je atmosfera zasićena česticama.
Prašina i dim pojačali dramatičan efekt
U slučaju Zapadne Australije ključnu ulogu odigrale su velike količine prašine u zraku. Smatra se da su snažni vjetrovi ciklone Narelle, koja je pogodila Australiju, podigli pijesak s tla i raspršili ga u atmosferi.
Takve čestice uzrokuju tzv. Mieovo raspršenje, koje dodatno naglašava crvene i narančaste tonove. Zbog toga nebo može poprimiti duboku, gotovo krvavu nijansu, kakva je viđena na snimkama.
Sličan efekt javlja se i pri izlasku ili zalasku Sunca, kada svjetlost prolazi kroz deblji sloj atmosfere. Tada se plava komponenta svjetlosti gotovo u potpunosti rasprši, a do promatrača dolaze toplije boje spektra.
Ako se tome pridodaju čestice prašine ili dima, intenzitet boja dodatno raste – što objašnjava zašto je prizor iz Australije bio toliko upečatljiv.