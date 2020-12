[VIDEO] Igraju je i vaša djeca: Among Us je najpopularnija mobilna igra ikad!

Jedna od najpopularnijih videoigara na svijetu gejmerima odvlači pažnju skoro jednako kao Fortnite, a napravio ju je mali tim koji crpi inspiraciju iz nekih od najboljih društvenih igara

Ako ga tim otkrije i složi se oko izbacivanja, on leti u vakuum, igra je gotova i preživjeli su pobijedili. Problem je, doduše, to što paranoja radi svoje i posada vrlo često izbaci pogrešnu osobu. Igra je dostupna na skoro svakoj zamislivoj platformi, uključujući Nintendov Switch, jako je zarazna i potpuno zaslužuje svoje mjesto među najboljim naslovima godine.

Among Us, globalni internetski hit, osvojio je srca gejmera svih uzrasta. Riječ je o digitalnoj društvenoj igri u kojoj kao član posade pokvarenog broda pokušavate popraviti sustave, a u svemu vas sprečava jedan od članova čiji je cilj pobiti ostale.

Što je to Among Us?

U izvješću poslanu Vergeu , Carter Rogers, glavni analitičar u kompaniji SuperData, kaže da su ostale top igre svijeta po mjesečnoj statistici dosezale brojke od maksimalno 300 milijuna korisnika. Rogers nalaže da je Nielsen došao do ovog broja pomoću niza različitih izvora, poput podataka izdavača, razvojnog studija i kompanija koje vrše distribuciju. Among Usov došao je na Nintendo Switch tek nedavno, što znači da nije mogao utjecati na mjesečnu statistiku.

Popularnije od puno razvikanijih igara

Fenomenalni rezultati od 500 milijuna igrača dokazuju da je zbilja moguće napraviti besplatnu igru koja savršeno radi na mobilnim uređajima. Prema SuperDati, svega tri posto od tih 500 milijuna igru je igralo na PC-ju. Usporedbe radi, Cyberpunk 2077 je jedna od najagresivnije reklamiranih igara na svijetu, a prodana je u 'samo' 13 milijuna kopija.

Naravno, tu valja uzeti u obzir veliku razliku među igrama (Among Us je besplatan na smartfonima dok na PC-ju košta 5 eura), no dokazuje se da publika koja igra mobilne igre brojno nadmašuje fanove svih ostalih platformi - uključujući PC i konzole. InnerSloth nastavlja poboljšavati Among Us hrpom dodatnog sadržaja, uključujući novu mapu na zračnom brodu koja će donijeti nove zadatke.

Novi sadržaj očekujemo iduće godine.