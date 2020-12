PlayStation, Xbox, Switch... Kako se snaći u odabiru nove konzole?

Najnovija konzola iz Sonyjeve radionice jedna je od najtraženijih tehnoloških igračaka sezone, što zbog impresivnog hardvera, što zbog atraktivne cijene. PS5 pored podrške za 8K televizore nudi brže učitavanje, jaču procesorsku snagu i ljepšu grafiku, kao i kontroler sa rafiniranim motorom za vibracije i reaktivnim tipkama koji nedvojbeno predstavlja jedan od glavnih konzolinih aduta. PlayStation 5 je također i trenutno najtraženija konzola, ali tu su i druge opcije...

Nintendo Switch

Xbox One je u Hrvatskoj moguće nabaviti po cijeni od 1.990 kuna, što je manje od PlayStationa 4. Ako tražite nešto jače, Xbox One X je Microsoftov pandan PlayStationu 4 Pro, što znači da pored bržeg učitavanja pruža podršku za igru u 4K rezoluciji. Kontroler za Xbox One savršen je i za PC gejming, što će nekima, uvjereni smo, biti jako dobra vijest. Cijena Xboxa One X je puno veća od one Xboxa One - prodaje se po cijeni od oko 3.000 kuna.

PlayStation 5

Najnovija konzola iz Sonyjeve radionice jedna je od najtraženijih tehnoloških igračaka sezone, što zbog impresivnog hardvera, što zbog atraktivne cijene. PS5 pored podrške za 8K televizore nudi brže učitavanje, jaču procesorsku snagu i ljepšu grafiku, kao i kontroler sa rafiniranim motorom za vibracije i reaktivnim tipkama koji, sudeći prema tehnološkom demou, nedvojbeno predstavlja jedan od glavnih konzolinih aduta. PlayStation 5 je također i trenutno najtraženija konzola.