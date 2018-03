Veliko priznanje za Schneider Electric: Nominacija za Global Water Award

Zbog svojih inovativnih EcoStruxure rješenja za vodu i otpadne vode nominirani su u kategoriji Smart Water kompanija godine koju dodiljuje Global Water Intelligence

Pristup pitkoj vodi i odvodnja temeljno su ljudsko pravo, ali unatoč rezoluciji Ujedinjenih naroda iz 2010. kojom se to pravo reguliralo. Danas više od dvije milijarde ljudi nema pristup sigurno upravljanim uslugama za pitku vodu. Predviđa se kako će do 2050. svjetska populacija narasti za oko još dvije milijarde ljudi, a globalna potražnja za vodom mogla bi biti i do 30 posto veća nego danas.