HT predstavio superbrzu optiku nove generacije, evo kome prvo stiže

O tehnologiji TeraStream

Tehnologija TeraStream kombinira mrežnu tehnologiju, tehnologiju podatkovnih centara i optičku infrastrukturu na način da omogućava protok velikog volumena podataka po iznimno velikim brzinama. TeraStream se u potpunosti temelji na protokolu IPv6 koji svakom korisniku daje velik broj internetskih adresa. To znači da svaki uređaj u kućanstvu, od hladnjaka i pećnice do zaštitnih sustava i računala, može imati svoju javnu IP adresu. Pomoću TeraStreama omogućeno je da se sve usluge pružaju iz oblaka, što omogućava stvaranje čvrstog i jednostavnog tehnološkog okvira spremnog podržati iznimno veliko povećanje prometa i novih usluga u budućnosti. Izvanserijske brzine koje donosi ova tehnologija mogu se koristiti i putem wi-fi mreže, preko koje brzina downloada doseže i do 500 Mbit/s, a uploada i do 300 Mbit/s.