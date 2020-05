Zasad je poznato tek kako će biti održan 25. i 26. srpnja te kako će u njemu moći sudjelovati svi koji su kupili ulaznice, bez obzira gdje se nalazili

Ali, zbog širenja pandemije koronavirusa Pokemon Go Fest ove će godine biti globalno i potpuno virtualno događanje.

Godišnje okupljanje igračica i igrača Nianticove igre u proširenoj stvarnosti Pokemon Go dosad je održavano ljeti u parku Grant u gradu Chicagu (SAD). Bila je to prilika za izravni susret i odmjeravanje snaga s ljubiteljima te popularne igre.

Zasad je poznato tek kako će biti održan 25. i 26. srpnja te kako će u njemu moći sudjelovati svi koji su kupili ulaznice, bez obzira gdje se nalazili. Iz Niantica su obećali uzbudljive bonuse, susrete s džepnim čudovištima i posebna istraživanja, kao i mogućnosti povezivanja s drugim igračicama i igračima.



U međuvremenu je u Pokemonu Go debitiralo novo legendarno čudovište, Reshiram, koje će biti dostupno do 16. lipnja. Najavljena su i dva druga legendarca iz pete generacije, Zekrom and Kyurem, ali nije poznato kad će biti pušteni u igru.



Po drugi put ikad u Nianticu su dozvolili glasovanje igračica i igrača kako bi bila odabrana džepna čudovišta za lipanjsko i srpanjsko događanje Community Day. Najviše glasova dobili su Weedle (20. lipnja) i Gastly (srpanj), piše Gamespot.