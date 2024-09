Znanstvenici otkrili kako je pandemija utjecala na mozgove tinejdžera

Nova studija, objavljena u ponedjeljak u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, još je jedan dokaz po kojemu poremećaji dnevne rutine mogu pridonijeti razvoju problema u ponašanju, porastu poremećaja prehrane te razvoju anksioznosti i depresije među adolescentnim djevojčicama i dječacima, prenosi NBC.

Znanstvenici sa sveučilišnog Instituta za istraživanje i znanost o mozgu (I-LABS) studiju su započeli koristeći magnetsku rezonancu još 2018. da bi ustanovili na koji se način tijekom vremena razvijala struktura mozga 160 tinejdžera s područja Seattlea. Sudionici studije, gotovo jednak broj dječaka i djevojčica, na početku studije imali su između 9 i 19 godina.

Voditeljica istraživanja, suravnateljica I-LABS-a, Patricia Kuhl kazala je da skeniranje mozga nisu mogli pratiti do 2021., nakon što je 2020. započela covid-karantena, zbog čega su pomaknuli fokus studije da bi saznali na koji je način izolacija utjecala na strukturu mozga adolescenata.