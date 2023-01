Hightech Croatia već je stvarnost: Ostaješ raditi ovdje ako se iz Hrvatske možeš natjecati s bilo kim na svijetu

Strateškim pristupom, kao onima za euro ili Schengen, možemo postati visokotehnološka destinacija, smatra Vedran Bilas, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a koji kao član žirija nagrade Vizionar godine za tportal piše o viziji koju znanost i tehnologija već živi

Danas u Hrvatskoj ostaješ živjeti i raditi te dolaziš kad ti se nude prilike da se iz nje natječeš s bilo kim na svijetu. Vjerojatno to vrijedi i za druge, ali mi u znanosti i tehnologiji živimo to već godinama. Neki u privatnom i javnom sektoru već su u tome otišli korak dalje i tu vidim priliku za sljedeći veliki iskorak - tako da strateškim pristupom, kao onima za euro ili Schengen, postanemo visokotehnološka destinacija: Hightech Croatia.

Na FER-u imamo najbolje studente i potičemo ih na odlaznu mobilnost u okviru programa Erasmus i međunarodnih praksi. Ta međunarodna iskustva pomažu im usporediti nastavne programe, uvjete studiranja i života te perspektive za profesionalni razvoj u hrvatskim poduzećima s kojima imamo brojne projekte te programe ljetnih stručnih praksi ili ljetnih kampova.

Studente diplomskog studija uključujemo u rješavanje atraktivnih problema u kompetitivnim istraživačkim projektima (krajem 2022. imali smo ih više od 220), u sklopu kojih rade diplomske radove. Za njihovu motivaciju i odluku da nastave s obrazovanjem na doktorskom studiju u Hrvatskoj (sada je to između 10 i 15 posto magistara struke) ključni su kvaliteta projekata, ugled partnera, izazovnost i međunarodna relevantnost. Ako se to može raditi u Hrvatskoj na istoj ili boljoj razini, ako smo zadovoljni plaćom i imamo izvrsne timove i radne uvjete, zašto bismo odlazili na neko drugo mjesto? Broj od preko 320 zaposlenih na projektima na FER-u krajem 2022. godine pokazuje da znamo kako se to radi. Hrvatsku činimo dijelom EU-ova klastera pojedinih tehnologija, primjerice obnovljivih izvora energije, robotike, umjetne inteligencije, računarstva visokih performansi ili mikroelektroničkih čipova. Zadržavamo najbolje stručnjake u Hrvatskoj i osiguravamo im konkurentne plaće. Dugoročno to treba ugraditi i u naše zakone kako bismo imali pravni okvir koji to prepoznaje i olakšava zapošljavanje takvih stručnjaka iz cijelog svijeta. Kad ste malo ispred svojeg vremena, tada je pred vama i izazov stvaranja novih praksi koje nameću današnja brzina razvoja te uključenost u EU-ove i svjetske tokove.