Večeras stiže akvaridski meteorski pljusak. Evo kako ćete ga snimiti uz savjete profesionalnog fotografa

Prizori meteora u padu s noćnog neba mogu biti izvor spektakularnih fotografija. Uz nekoliko trikova fotografa Fergusa Kennedyja, moći ćete i sami uslikati fotografije koji će sve koji ih vide ostaviti bez daha.

Meteorski pljusak Eta akvarida obasjava nebo svake godine u travnju i svibnju. To je sjajnu prilika za bilježenje vrhunskih fotografija meteorima obasjanog noćnog neba. Ove godine akvaridski meteorski pljusak svoj će vrhunac doživjeti večeras, 7. svibnja, ali meteore možete fotografirati na noćnom nebu još tri tjedna, sve do 28. svibnja.

Kako biste ih ove godine što bolje zabilježili na svojim fotografijama, profesionalni Canonov fotograf Fergus Kennedy pripremio vam je nekoliko kratkih savjeta za fotografiranje meteora:

1. Pravo vrijeme je važno

Bitno je odabrati najbolji datum za fotografiranje. Večeras će biti malo ili nimalo mjesečine, što će vam dati dobru pozadinu. U idealnim uvjetima slikali biste bez oblaka, no to danas očito neće biti moguće. Ipak, neka vas to previše ne brine – oblaci mogu dati dodatnu dramu vašim fotografijama.

2. Iskoristite snagu specijaliziranih aplikacija

Aplikacije kao što su Dark Sky koja vam daje precizne i lokalizirane vremenske uvjete, ili PhotoPills specijaliziran za fotografiranje prirode pomoći će vam da odredite najbolji položaj za fotografiranje.

3. Prilagodite postavke fotoaparata