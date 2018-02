Veliki putujući asteroid večeras se približava Zemlji

Svemirski kamen 2018 CB dug je oko 40 metara, a Zemlji će se približiti na svega 63.000 kilometara udaljenosti

Nedavno otkriven svemirski kamen večeras će proći pokraj Zemlje i to na prilično bliskih 63.000 kilometara. Usporedbe radi, to je jedna petina ukupne udaljenosti od Plavog planeta do Mjeseca. Asteroid je dobio ime 2018 CB, a njegove dimenzije su 15 do 40 metara, što znači da postoji šansa da se radi o nečemu većem od onoga što je osvjetlilo danje nebo iznad Rusije prije otprilike pet godina.

Ovo nije izolirani događaj

Paul Chodas iz NASA-e tvrdi da asteroidi ove veličine zbilja rijetko prilaze Zemlji. Bliski susreti ove vrste dešavaju se od jednom do dvaput godišnje. Iako večerašnje mimoilaženje nije ništa oko čega bi trebali početi paničariti, on je vrlo jasno upozorenje da 'asteroidi mogu prolaziti jako blizu našoj planeti te da moramo naučiti prepoznati ih kada nam se približe'.