Vaše računalo ne podržava Windows 11? Evo kako možete riješiti taj problem

Jedna od glavnih prepreka je čip TPM (Trusted Platform Module) 2.0, koji pomaže kod enkripcije i drugih zadataka povezanih sa sigurnošću, a nije ugrađen na starijim strojevima.

Postoji način na koji možete zaobići tu prepreku i instalirati Windows 11. Ipak, trebate biti svjesni toga do to donosi moguće probleme i rizike.

Na što treba obratiti pozornost?

Prvo, nije dobra ideja na izuzetno jeftina računala instalirati Windows 11. Microsoft zahtijeva minimalno četiri gigabajta radne memorije i 64 GB slobodnog prostora za njega. Ako vaše računalo time ne raspolaže, nemojte ga nadograđivati.

Drugo, računala s ugrađenim TPM-om otpornija su na napade zlonamjernim softverom i ransomwareom, a mogu i lokalno pohraniti osjetljive podatke na sigurniji način.

Treće, instaliranje Windowsa 11 na nepodržano računalo može dovesti do problema s kompatibilnošću i oslabiti performanse. Možda nećete dobiti podršku Microsofta, a bilo kakvo oštećenje računala neće biti pokriveno jamstvom.

Četvrto, ako je računalo pod jamstvom, općenito nije preporučljivo petljati po njemu bez prijeke potrebe.

No ako je isteklo i imate dovoljno jak stroj, evo što možete učiniti.

Kako nadograditi nepodržano računalo na Windows 11?

Prije nego što nastavite s nadogradnjom, napravite sigurnosnu kopiju računala. Kada je to gotovo, preuzmite Windows 11 ISO s Microsoftove web stranice.

Na toj stranici pomaknite se dolje do Download Windows 11 Disk Image (ISO) for x64, odaberite izdanje koje želite (obično najnovije) s padajućeg izbornika i kliknite Download Now.

Slijedite upute i kliknite 64-bitno preuzimanje kada se pojavi. ISO datoteka veća je od šest GB, pa će biti potrebno neko vrijeme za njeno preuzimanje.