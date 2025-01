Od sada ChatGPT-ju možete dati – osobnost

Što su ChatGPT Personality Traits?

Određivanje osobina ličnosti za ChatGPT omogućuje prilagodbu načina na koji komunicira s vama. Možete mu dati ime kojim će vas zvati i opisati osobine poželjne u komunikaciji (recimo, brbljavost, duhovitost, ohrabrivanje...)

Iako je primamljivo odmah ubaciti dugačak popis željenih osobina, lakše je početi jednostavno. Stoga krenite s nekoliko ključnih karakteristika i usavršavajte ih tijekom komunikacijekako.

Morate stvoriti zasebne razgovore za različite potrebe, budući su značajke osobnosti omogućene samo za nove razgovore.

Kako prilagoditi ChatGPT Personality Traits?

Kliknite profilnu sliku i odaberite Customize ChatGPT.

Ispunite polja What should ChatGPT call you? i What traits should ChatGPT have? kako bi dali potrebni kontekst. Također možete koristiti potvrdne okvire za odabir poželjnih osobina. Uključite Enable for new chats i kliknite Save.

Specifične osobine ličnosti zasad još nisu dostupne na mobilnim uređajima. To bi se trebalo promijeniti u sljedećih nekoliko tjedana, kad će novu značajku dobiti i MacOS.

Kad postane dostupan, potražite Customize ChatGPT u postavkama ili izborniku aplikacije i slijedite upute za postavljanje željenih značajki. Ove osobine možete po potrebi izmijeniti kasnije, piše Make Use Of.