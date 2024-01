Valve potiho promijenio pravila o igrama izrađenima uz pomoć AI-ja

'Danas, nakon što smo proveli nekoliko posljednjih mjeseci učeći više o ovoj domeni i razgovarajući s razvojnim programerima igara, mijenjamo način na koji obrađujemo igre koje koriste AI tehnologiju. On će nam omogućiti izdavanje velike većine igara koji ga koriste.'

Prošle godine, nakon što je razvojni programer igre izjavio da Steam neće prihvatiti nijednu igru koja koristi AI, Valve je pojasnio da 'radi na tome kako to integrirati u već postojeća pravila pregleda sadržaja' i da je njihov postupak pregleda odraz trenutnih zakona i pravila o autorskim pravima, a ne dodatni sloj našeg mišljenja. Kako će se ti zakoni i pravila razvijati tijekom vremena, tako će se razvijati i njihov proces, izvještava PC Gamer .

Na Steamu dolaze dvije promjene koje će to omogućiti. Prvi je ažuriranje predleda sadržaja, odnosno Content Survey, obrasca kojeg programeri ispunjavaju kada šalju igru na Steam. Anketa će sada imati odjeljak u kojem programeri moraju otkriti jesu li koristili umjetnu inteligenciju tijekom razvoja i je li bila unaprijed generirana (korištena za stvaranje sredstava prije izdavanja) ili generirana uživo (korištena za stvaranje sadržaja tijekom igranja).

'Obećajem da sam iskren'

Ako je taj sadržaj unaprijed generiran, programeri će morati 'obećati Valveu da igra neće sadržavati ilegalan sadržaj ili sadržaj koji krši autorska prava te da će igra biti u skladu s autorovim marketinškim materijalima.' Ako je sadržaj generiran uživo, 'autori će morati reći kakvu zaštitnu ogradu stavljaju na svoju umjetnu inteligenciju kako biste bili sigurni da ne generira ilegalni sadržaj.'

Druga promjena odnosi se na mogućnost da algoritamski alat stvori nešto ilegalno tijekom igrine proizvodnje i razvoja: 'Objavljujemo novi sustav na Steamu koji omogućuje igračima da prijave ilegalni sadržaj unutar igara koje sadrže AI sadržaj generiran uživo. Korištenjem Steamovog sučelja unutar igre igrači mogu jednostavno podnijeti izvješće kada naiđu na sadržaj za koji vjeruju da je trebao biti uhvaćen odgovarajućim zaštitnim ogradama na AI generaciji.'

Oprezan korak u novom smjeru - i još jedno pravilo

S ove dvije promjene Steam će biti spreman za AI igre. S obzirom na to da je prošle godine na Steamu izdano 14.000 igara, bit će zanimljivo vidjeti koliko ih je više omogućeno ovom promjenom. Došli smo do točke u kojoj su brojevi dovoljno visoki da izgledaju posve apstraktno, pa čak i ako vidimo planinu bezobličnih igara generiranih umjetnom inteligencijom, to će biti relativno teško primijetiti.

Jedno ograničenje AI sadržaja koje će Valve dopustiti ostaje i dalje, a ono se odnosi na 'Seksualni sadržaj samo za odrasle koji je stvoren pomoću uživo generiranog AI sadržaja.'