Upravljanje gestama na velika vrata dolazi na Androide

Usprkos problemima sa značajkom Back, u Googleu su s najvećim proizvođačima smartfona dogovorili kako će upravljanje gestama u budućnosti biti početna postavka umjesto navigacije s tri tipke

Hoće li to riješiti probleme sa značajkom Back? U Googleu tvrde kako im je to bio prioritet te kako su proveli istraživanje ne bi li dobili bolji uvid u to kako korisnici drže smartfone, koje dijelove najčešće koriste i što im je najdostupnije.

Temeljem dobivenih rezultata napravili su veći broj prototipa i testirali ih prema poželjnosti, brzini korištenja, ergonomiji... Također su provjerili koliko je korisnicima trebalo kako bi savladali novi sustav, koliko im je trebalo kako bi se navikli na njega i kako su ga ocijenili nakon korišenja.

Ako je vjerovati mapi korištenja koju su objavili, premještanje značajke Back na lijevi ili desni brid smartfona - kao što je napravljeno za Android Q - imalo je smisla: