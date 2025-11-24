Umjetna inteligencije može jako povećati produktivnost tvrtki, no mnogima stvara pritisak

Kada se koristi učinkovito, umjetna inteligencija (AI) može povećati produktivnost tvrtki i do 40 posto, pokazalo je istraživanje EY Work Reimagined 2025, no po kojem manje od trećine organizacija uspijeva pretvoriti tehnologiju AI-ja u stvarnu poslovnu vrijednost.

Istraživanje, objavljeno u ponedjeljak, provedeno je među više od 15.000 zaposlenika i 1.500 poslodavaca u 29 zemalja unutar regija Amerike, Azije-Pacifik te EMEIA regije, koja obuhvaća Europu, Bliski istok, Indiju i Afriku, a pokazalo je da čak 88 posto zaposlenika diljem svijeta već koristi neki oblik umjetne inteligencije (AI) u svakodnevnom radu. Međutim, unatoč širokoj primjeni, samo 28 posto organizacija uspijeva pretvoriti tu tehnologiju u stvarnu poslovnu vrijednost. "Istraživanje otkriva kritičnu razliku između primjene AI-ja i spremnosti ljudi da iz nje izvuku maksimum. Kada se koristi učinkovito i temelji na snažnoj strategiji upravljanja talentima, AI može povećati produktivnost tvrtki i do 40 posto", istaknuli su iz konzultantsko-revizorske tvrtke EY.

Strah od narušavanja vještina Unatoč širokoj primjeni, mnogi zbog AI-ja osjećaju pritisak, pa tako 37 posto zaposlenika strahuje da bi preveliko oslanjanje na AI moglo narušiti njihove vještine, dok 64 posto osjeća rast opterećenja zbog većih očekivanja i učinkovitosti. Ipak, pokazalo je istraživanje, tek 12 posto zaposlenika ima na raspolaganju adekvatne edukacije za korištenje AI-ja kako bi ostvarili njezin puni potencijal. Uz to, između 23 i 58 posto zaposlenika priznaje da koristi "umjetnu inteligenciju u sjeni", odnosno vlastita rješenja, neodobrena od strane poslodavca. Istraživanje upozorava da kada umjetna inteligencija počiva na slabim temeljima, bez jasne strategije upravljanja talentima, kulture učenja i sustava nagrađivanja, njezine se prednosti značajno smanjuju.

