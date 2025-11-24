Ova djelatnost trebala bi iznjedriti novih 1,2 milijuna radnih mjesta: Izdvajanja su ogromna

Veće investicije od američkih

Istraživanje na 24 stranice dovelo je i do nekih zanimljivih zaključaka. Naime, predviđa se da će europska potrošnja u sklopu NATO-a do 2028. godine za opremu premašiti trenutačnu razinu američke potrošnje.

Očekuje se i stvaranje do 1,2 milijuna novih radnih mjesta diljem Europe u izravnim operacijama i opskrbnim lancima, potaknuto većom potrošnjom za opremu. Ukupna obrambena potrošnja do 2030. godine iznosit će 800 milijardi eura, što je oko 300 milijardi više nego 2025. godine.

Ovaj investicijski val predstavlja i sigurnosni imperativ i ekonomsku priliku za obnovu industrijskih kapaciteta, ubrzavanje inovacija i jačanje europske konkurentnosti.

No, Europa se suočava s “gordijskim čvorom” međuovisnih izazova, od brzine nabave i skaliranja industrije do inovacijskih putanja, mobilizacije kapitala i spremnosti radne snage, koji će zahtijevati odlučnu i koordiniranu akciju. McKinsey je stoga identificirao pet katalizatora djelovanja koji mogu pretvoriti obveze u stvarne sposobnosti.