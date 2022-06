[VIDEO] Kao u Matrixu: Što kad se susretnu filozofski monolog i umjetna inteligencija

Umjetnom inteligencijom asistiran video izgleda kao mješavina Matrixa i intenzivne psihodelične epizode

Jason Silva, futurist i voditelj National Geographicove serije 'Brain Games' nedavno je objavio video na YouTubeu koji snimku s festivala Burning Man procesira uz pomoć umjetne inteligencije. Rezultat je psihodelično iskustvo protkano zanimljivim autorovim idejama i konceptima, piše The Next Web.

Video pod imenom 'Dreaming while awake: a journey into ourselves' (Sanjanje dok smo budni: putovanje u nas same) surealno je iskustvo koje spaja estetiku Burning Mana s metodikom Ted Talka. Video je objavljen na Silvinom kanalu 'Shots of Awe' koji je uglavnom ispunjen inspiracijskim videima koji se bave ljudskim stanjem i idejom da ono što stvaramo oblikuje ono što jesmo.