Umjetna inteligencija ima prste i u upravljanju državom, a to je tek početak

Umjetna inteligencija polako se uvlači u sva područja ljudske djelatnosti. Oko njezine široke upotrebe lome se koplja, izaziva mnoge kontroverze, zamijenit će mnoge poslove, ali mnoge i unaprijediti i olakšati. Evo gdje se sve umjetna inteligencija već koristi i kakve će promjene donijeti u pojedinim djelatnostima

Umjetna inteligencija dobiva na važnosti u svim gospodarskim granama. Tehnološki giganti Google i Microsoft ovog mjeseca najavili su da će nam uskoro u pretraživanju sadržaja na internetu pomagati umjetna inteligencija (AI), započevši tako borbu za prevlast u području AI-ja, koji bi mogao biti ključan za budućnosti ovih tvrtki.

No debi Googleova novog chatbota Barda ipak mora čekati bolje dane jer se pojavila greška zbog koje su naposljetku dionice krovne tvrtke Alphabet pale za ukupno 163 milijarde dolara. Iz toga je vidljivo koliki gospodarski potencijal ulagači vide u AI-ju u tehnološkom sektoru. No umjetna inteligencija ima sve veću važnost i u drugim djelatnostima te se nazire ogroman val korjenitih promjena. Evo o kakvim promjenama je riječ, od maloprodaje do transporta.