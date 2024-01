Ukrajinski Intellias organizira online konferenciju 'She is Tech'

'Na konferenciji će se raspravljati o tome kako povećati postotak žena u tehnološkim tvrtkama i što poslodavci mogu poduzeti u vezi s tim. Fokus će također biti na ženskom leadershipu i karijernom razvoju, uz osobne priče ženskih lidera i vrhunskih menadžera o vlastitim uspjesima i preprekama. Jedna od tema bit će uloga zajednica u osnaživanju žena u sektoru tehnologije i šire.

Više od 10 sati, žene iz Europe i SAD-a će dijeliti svoje priče, iskustva, motivaciju i razmjenjivati ideje. Detalji o događanju dostupni su na poveznici.

'Od potpisivanja Principa o osnaživanju žena (WEPs) 2021. godine, sustavno stvaramo bolje radno okruženje za žene u Intelliasu i doprinosimo smanjenju rodne neravnopravnosti u tehnološkoj industriji. Sasvim je prirodno da sada želimo okupiti sve partnere i stručnjake kako bismo imali značajne razgovore o tome kako voditi tehnološku industriju prema većoj rodnoj ravnoteži', rekla je Oksana Chyvurina, voditeljica organizacije She is Tech konferencije i direktorica Talent Marketinga u Intelliasu.

Popis govornika uključuje:

Martina Silov – predsjednica udruge CroAI (Croatian AI Association)

Bianka Siwińska – predsjednica Perspektywy Educational Foundation

Teresa Carreiro – suosnivačica Critical Manufacturinga

Viroslava Novosylna – Suosnivačica Wtecha

Vânia Gonçalves – osnivačica Geek Girls Portugal

Regina Viadro – globalna voditeljica za digitalne usluge u Intelliasu, predsjednica za Sjevernu Ameriku

Marisol Menendez – izvršna direktorica i osnivačica WITH Spain

Dušica Lukić – suosnivačica i CPO Jobertyja

Jedna od govornica iz Hrvatske, Martina Silov, predsjednica CroAI-ja (Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju), podijelit će svoje iskustvo izgradnje moćne zajednice koja doprinosi značajnim utjecajima i potiče inovacije izvan vlastitih granica:

'Jeste li se ikada pitali kako stvoriti zajednicu za suradnju u ekosustavu u kojem poslovni sektor, akademska zajednica, kreativci, politika, start-upovi i svijet umjetnosti postoje kao odvojeni entiteti? Je li moguće unijeti smisao u susrete i događanja, istovremeno aktivno zadržavajući fokus na stručnosti umjetne inteligencije? Uključite se u diskusiju i zajedno promišljajmo ustaljeni poredak i istražujmo mogućnosti suradnje koje premašuju osobne interese, postajući snaga za pozitivne promjene i inovacije u općem društvenom okruženju.'

Također će se konferenciji pridružiti Antonija Bilić Arar, urednica u Netokraciji, kao voditeljica Stage zajednice:

'Veselim se sudjelovanju na ovoj konferenciji, okupljanje najsjajnijih europskih žena u tehnologiji. Osnaživanje žena u tehnologiji i dalje je bitno, te svaki korak poduzet za postizanje rodne ravnopravnosti u IT industriji smjer je u kojem trebamo ići. Uvijek je inspirirajuće i motivirajuće čuti različita stvarna iskustva te razgovarati o tome kako olakšati život ženama u tehnološkoj industriji. Netokracija to radi već gotovo 10 godina putem naših događanja 'Ladies of New Business'. Posebno sam uzbuđena što ću moderirati segment zajednica i čuti iskustva žena diljem Europe o tome kako im sudjelovanje u zajednicama koristi i osnažuje ih da pomažu drugim ženama', rekla je Bilić Arar.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, uz prethodnu registraciju. Registrirani sudionici imat će pristup prijenosu uživo i priliku za networking putem Discord chat-a na konferenciji. Više detalja o konferenciji She is Tech i prijavama možete pronaći na poveznici.