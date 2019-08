Uhvatite najbolje trenutke s ljetovanja uz pametne telefone Samsung Galaxy A serije

Mnogima je ljetno razdoblje omiljeno upravo zbog godišnjeg odmora, promjene okoline i druženja u ugodnoj ljetnoj atmosferi. Za bezbrižno ljeto, ali i uspomene nakon što odmor završi, vaš najveći saveznik je pametni telefon, koji će vam zahvaljujući vrhunskim značajkama osigurati savršene videozapise i fotografije s ljetovanja

Upravo Samsung Galaxy A seriju karakteriziraju napredna tehnologija i zadivljujuće inovacije koje omogućuju da za uložen novac dobijete najbolje od onoga što vam je potrebno za nezaboravne ljetne uspomene – vrhunski zaslon, najbolju kameru i najsnažniju bateriju.

Samsung Galaxy A40 je namijenjen onima koji istovremeno žele kompaktni oblik uz nepromijenjeni doživljaj gledanja i vrhunske performanse. Uz to, 5,9-inčni Infinity zaslon od ruba do ruba korisnicima nudi neprekinuti vizualni doživljaj. Bez obzira radi li se o popodnevnom odmoru uz streaming, igranje videoigara ili slušanje ljetnih hitova, Full HD+ AMOLED zaslon pruža izvanrednu kvalitetu slike i jasnoću. Ovaj pametni telefon karakterizira i napredna tehnologija - dvostruka kamera koja omogućuje širokokutne snimke do 123°, snažna prednja kamera od 25 MP te inteligentni optimizator scene koji donosi najbolje iz svake fotografije, bez obzira fotografirate li zalaske sunca, mediteranske specijalitete ili vaše najmilije.