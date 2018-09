Ugrabite hrpu izvrsnih videoigara po smiješno niskim cijenama

Good Old Games je pokrenuo još jednu rasprodaju. Pod izlikom 'povratka u školu' kupci željni jeftinih naslova moći će kultne hitove ugrabiti i po cijenama sniženima i preko 50 posto

GOG.com, poznati web dućan koji sve igre u katalogu prodaje bez suvišne online zaštite pokrenuo je još jednu rasprodaju. Ovog puta povod je povratak u školu, a u ponudi su, pored standardnog popisa igara sa sniženim cijenama, i kratkotrajne super-ponude koje se mijenjaju svakog sata.

Sve kupljene igre moguće je pokrenuti i na Steamu u slučaju da su kupljene putem GOG-a povezivanjem profilaputem GOG Connect klijenta. Što se samih naslova tiče, u ponudi su hitovi poput MDK, King of Dragon Pass, For the Glory i Tempesta.