Ugrabite hrpu dobrih starih igara po smiješno niskim cijenama

Good Old Games pokrenuo je još jednu blagdansku rasprodaju u sklopu koje nudi niz popularnih igara po vrlo atraktivnim cijenama. Sve igre dostupne su bez zaštite i mogu se prijaviti na Steam profil

Ako još svojem kućnom gejmeru niste kupili propisni božićni poklon, a nemate vremena za razgledavanje dućana, obavezno bacite pogled na GOG-ovu zimsku rasprodaju u sklopu koje poznati dućan nudi preko 1900 PC igara za relativno malo novca.

Većina naslova sniženo je za oko 20 do 30 posto, no tu i tamo se zna naći pokoji draguljčić sa 70, 80 ili čak 90 posto sniženja. Izlog dućana se svako malo mijenja, s time da istaknuti naslovi uvijek imaju ekstra velike popuste, što znači da se stranicu isplati posjetiti nekoliko puta.

Popusti, popusti i još popusta

U ponudi su klasici poput trećeg Witchera koji po tko zna koji put možete ugrabiti za manje od pola cijene, a pridružili su mu se Bioshock 2 remastered po 75 posto nižoj cijeni (5 eura), Hellblade: Senua's Sacrifice u pola cijene (14,99 eura), kao i legendarni Heroes of Might and Magic 3 koji sada košta 3.5 eura.