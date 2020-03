Ugledni geolog Hrvoje Tkalčić objašnjava razloge potresa i što možemo očekivati sljedećih dana: 'Naknadni potresi nešto su normalno'

Što se zapravo dogodilo jutros u okolici Zagreba i što možemo očekivati sljedećih dana, pojasnio je australski geofizičar Hrvoje Tkalčić, profesor na Australskom nacionalnom sveučilištu u Canberri, koji se posvetio postavljanju mreže seizmografa na oceansko dno blizu oceanskog hrpta i otoka Macquarie u Južnom polarnom oceanu

Dakle nitko, ponavljam, baš nitko ne može još sa sigurnošću reći koliko se točno energije oslobodilo, koja je precizna lokacija potresa, na kojem se rasjedu dogodio itd. Kompjutorski algoritmi i početne analize pomogli su odrediti da se radi o plićem potresu ispod Medvednice (prema prvim procjenama, na dubini od oko 10 km, no pojasnit ću kasnije zbog čega to još nije pouzdano), međutim odmah sada treba reći da će analize trajati danima i mjesecima . Kolege u Seizmološkoj službi, kao i akademsko osoblje na Geofizičkom odsjeku PMF-a, sada imaju pune ruke posla i treba im dati vremena za analizu.

Prema prvim analizama, magnituda momenta potresa koja se u modernoj seizmologiji određuje na osnovi energije što se oslobodila u žarištu (hipocentru) potresa bila je 5.4. Da se nekim slučajem radilo o nešto većem potresu, recimo magnitude 5.7, kao što je to jučer bio slučaj na granici Grčke i Albanije, ili potresu magnitude preko 6.0, radilo bi se o energiji koja je desetak puta veća od ovoga ( razlika od 1.0 u ovom načinu mjerenja znači razliku od 10 puta u energiji jer se radi o logaritamskoj skali). Zato, treba reći da je moglo biti i dosta gore, ali na sreću nije.

Ovaj potres nije iznenađenje , niti je iznenađenje to što se dogodio u neposrednoj blizini grada Zagreba te da je uzrokovao materijalnu štetu u samom gradu, a vjerojatno i široj okolici, što će se uskoro utvrditi. Mogu samo reći da je sreća u nesreći to da se radilo o relativno umjerenom potresu.

Kod plitkih potresa, kao što je to bio ovaj, trebala bi se moći vidjeti rasjedna linija (na presjeku između rasjedne plohe i površine Zemlje), po kojoj su se dva bloka zemlje pokrenula jedan u odnosu na drugi i time uzrokovala potres. Kad je potres dublji, smicanje duž plohe ne dosegne površinu Zemlje, međutim kod plićeg žarišta i kod potresa ove veličine rasjedna linija trebala bi se jasno vidjeti. To će pomoći u određivanju samog fizikalnog mehanizma potresa jer su matematička rješenja - zbog same prirode smicanja i sila u žarištu potresa – dvoznačna (drugim riječima, dobiju se iz analize seizmograma dvije plohe koje su okomite jedna na drugu).

Manifestacija rasjeda na površini Zemlje trebala bi ponuditi jednoznačno (fizikalno) rješenje i reći nam puno toga o samoj orijentaciji rasjedne plohe, načinu na koji su se dva bloka pomakla, u kojem smjeru se oslobodilo najviše energije, i prema tome, koje lokacije su možda najviše stradale.

Treba isto tako odmah pojasniti da materijalna šteta ne ovisi samo o tome u kojem smjeru se oslobodilo najviše energije i koliko je lokacija udaljena od samog žarišta potresa, nego ovisi i o vrsti tla na kojem je sagrađena zgrada te kuća, cesta, most… Ono što je svakako najteže je imati detaljnu mapu podzemlja kroz koje se šire valovi potresa.