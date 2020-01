Hrvatski geofizičar razvio novu metodu za proučavanje potresa malih i srednjih dimenzija, povezanih s gejzirima

Profesor Hrvoje Tkalčić i njegov bivši student Xueyi Shang svoju su novu metodu primijenili na jednom od najvećih geotermalnih polja na svijetu, kalifornijskoj geotermalnoj elektrani Geysers

'Naš je rad još jedan korak naprijed u razumijevanju fizike potresa, bilo da je riječ o gejzirima, vulkanskim ili tektonskim potresima. Razvili smo metodu za male i umjerene potrese, a njih ima daleko više nego onih velikih', tumači Tkalčić. 'Razumijevanje njihovih karakteristika jednako je važno kao i razumijevanje karakteristika ogromnih potresa. Naime, iz distribucije hipocentara i sila koje su dovele do tih manjih potresa, možemo donositi zaključke o stanju vlaka i tlaka koji vladaju u kori Zemlje. A to može dovesti do bolje prognoze uvjeta pod kojima će doći do velikog potresa.'

U slučaju gejzira, mogućnost da odredimo distribuciju i veličinu sila koju su dovele do potresa, može nam pomoći u razumijevanju unutrašnje strukture gejzira.