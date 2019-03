U WhatsAppu pripremaju novi alat, hoće li ga napokon i upogoniti?

Novo beta izdanje popularne aplikacije za Android označava poruke kao 'često proslijeđene' (frequently forwarded) ako su bile podijeljenje pet ili više puta

Nova značajka je (barem zasad) ograničena na poruke koje šaljete i ne obuhvaća one koje primate. Čini se kako je cilj potaknuti vas na razmišljanje hoćete li doista podijeliti nekakav senzacionalistički sadržaj.

Trenutno nije poznato hoće li ova značajka doista postati dijelom WhatsAppa i kad bi se to moglo dogoditi. To što je ušla u beta izdanje daje naslutiti kako nećemo morati na to dugo čekati, piše Engadget.