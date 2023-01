U noći s utorka na srijedu bit će vidljiva meteorska kiša

U noći s 3. na 4. siječnja će na nebu biti pojačane meteorske aktivnosti zbog kojih će se stvoriti meteorska kiša. Vidljivost će biti uvjetovana vremenskim prilikama, a u prosjeku je vidljivo od 90 do 100 meteora po satu, izjavili su u utorak iz Zvjezdarnice Zagreb

"U idealnim uvjetima i tijekom najveće aktivnosti Quadrantida može se vidjeti 120 meteora po satu, što podrazumijeva da je radijant meteorske kiše u razini zenita, a u prosjeku je vidljivo od 90 do 100 meteora po satu", napomenuo je Ivan Romštajn iz zvjezdarnice u Zagrebu.

Kada putanja kometa siječe zemljinu stazu, na tom dijelu bude maksimum aktivnosti, što nam omogućuje vidljivost meteora na noćnom nebu. Za Quadrantide je izvorišno tijelo asteroid 2003 EH1, a njegova staza se djelomično siječe sa zemljinom stazom što omogućava da svjedočimo ovom astronomskom događaju.



Riječ je o malom tijelu kojemu treba pet i pol godina za jedan ophod oko sunca, a promjer mu je oko 2,5 do 3 km. Otkriven je 2003 godine. Iako je matično tijelo klasificirano kao asteroid, on je zasigurno imao svoju kometsku prošlost, rekao je Romštajn.



Kada se komet istroši i izgubi svoje lako hlapljive materijale onda se može klasificirati kao asteroid. Taj ranije izbačeni materijal kometa je ostao na stazi. Kada se zemlja najviše približi stazi, gdje je najgušći roj tih čestica, to rezultira meteorskom kišom. Pojačana aktivnost Quadrantida je od 28. prosinca do 12. siječnja, no 3. i 4. siječnja je najveća aktivnost, kroz ostatak siječnja je riječ o sporadičnoj pojavi meteora. Vidljivost je moguća još i dan nakon.



Događaj treba gledati u jutarnjim satima, između ponoći i zore.