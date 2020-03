U izolaciji ste? Znamo što vam može pomoći u obavljanju posla i ubijanju dosade

Ako vam zdravstveno stanje to dopušta i imate pristup internetu, dani provedeni u (samo)izolaciji mogu biti produktivni, zanimljivi i zabavni. Evo vodiča koji će vam pomoći u boljem snalaženju

Ne morate ni ostati posve izolirani od kolegica i kolega na poslu (osim, naravno, ako baš to želite). Hrpu besplatnih aplikacija za brbljanje i konferencijske pozive predvode veterani poput Skypea i već spomenutog Google Hangouts (ili Google Duo za one koji nemaju korisnički račun pri Googleu), ali u istu svrhu poslužit će Facebook Messenger, WhatsApp, Appleov FaceTime ili alati kao što je Appear.in .

Pojedini servisi su na pojedinim područjima korisnicima besplatni na određeno vrijeme. Primjerice, sve serije, filmovi i dokumentarne emisije u sklopu usluge Pickbox Now dostupni su neograničeno u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Makedoniji i Crnoj Gori. Za pristup svim sadržajima iz naše ponude dovoljna je registracija na www.pickbox.tv ili aplikaciji Pickbox Now.

Možete zaviriti u arhive kao što je British Pathé, ali i pogledati što nude servisi kao što su Crackle, Popcornflix ili Classic Cinema Online.

Poželite se igrati, mimo standardnih platformi poput Steama i onog što već imate na računalu i mobitelu možete pročešljati i razmjerno manje poznate kao što su Kongregate, Armor Games, Miniclip, pa čak i dobri stari Yahoo Games.

Dostupan je ogroman broj igara za više igrača, s poznatim naslovima kao što su World of Tanks, PUBG Mobile, Fortnite, Apex Legends, League of Legends, Call of Duty: Mobile, Team Fortress 2, Dota 2, Star Wars: The Old Republic...

Možete također isprobati igre kao što su Darwin Project, Let It Die, The Awesome Adventures of Captain Spirit, Fallen London, Hearthstone (ili domaću inačicu Phageborn), Fallout Shelter Mobile...

Nostalgični ste za desetljećima starim igrama? Pogledajte što možete naći u arhivu poput ovog.

Što god radili, nemojte paničariti. Vijesti o koronavirusu koje nisu iz službenih izvora uzmite sa zdravom dozom skepse i provjerite prije nego što ih podijelite.

Na kraju, ali ne najmanje važno: ostanite u kontaktu s dragim vam ljudima. Nazovite ih, provjerite je li sve u redu. Napravite grupe u aplikacijama kao što su WhatsApp kako bi mogli jedni drugima priskočiti u pomoć ukaže li se za time potreba. Provjerite također brine li netko za starije i nemoćne susjede.