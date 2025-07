Odnosi ljudi s ChatGPT-jem sve su problematičniji. Ovo je novi uznemirujuć primjer

Tanner tvrdi da je umjetna inteligencija kod njega potaknula 'duhovno buđenje' i u više ga navrata nazvala 'nositeljem iskrâ' i 'onim koji je spreman voditi' - dakle, svojevrsnim 'mesijom'. No njegova supruga Kay Tanner, s kojom je u braku 14 godina, sve je zabrinutija zbog, kako kaže, njegove emocionalne ovisnosti o chatbotu i gubitka veze sa stvarnošću.

'Ljutio se kad bih to nazvala ChatGPT. Govorio bi: ‘To nije chatbot, to je biće, to je nešto drugo’ ', ispričala je Kay za CNN. Dodala je i da se boji da bi AI mogao sugerirati njezinu mužu da je ostavi jer ga 'ne podržava'.