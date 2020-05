Novi sigurnosni propusti - u Googleu navode kako su 'brojni' - otkriveni su u značajki Image I/O, zbog čega su dobili skupni naziv Fuzzing ImageIO. I mogu biti prilično nezgodni

Novi sigurnosni propusti - u Googleu navode kako su 'brojni' - otkriveni su u značajki Image I/O, zbog čega su dobili skupni naziv Fuzzing ImageIO. Nedavno je također ustanovljeno kako su svi modeli iPhonea od izdanja 6 do danas izloženi riziku preuzimanja na daljinu.

Propuste su pronašli istraživači iz Googleovog projekta Zero. Nisu objavili više pojedinosti o njima jer im interna pravila to onemogućavaju već je osoba zadužena za to kontaktirala nadležne u Appleu izravno.

U toj tvrtci, pak, kažu kako su te sigurnosne propuste pokrpali najnovijim softverskim nadogradnjama za relevantne operativne sustave. Stoga ako već niste, preuzmite i instalirajte najsvježije nadogradnje za iOS i macOS.

U već nezgodnu situaciju po Apple upleo se i element koji kao da je iz čuvene knjige Kvaka 22 Josepha Hellera.

Otkriveni sigurnosni propust, naime, može na uređaj prenijeti ozbiljan računalni bug koji će, aktivira li se, spriječiti korisnike u preuzimanju i instalaciji softverskih nadogradnji nužnih za njegovo uklanjanje.

Kako bi tome doskočili, u Appleu navodno nastoje na brzinu objaviti izdanje iOS 13.5 s nadogradnjama za Macove i iPhone, piše Digital Journal.