TVZ četvrti put ukupni pobjednik Student Esports Tournamenta

'Vidjeti rast i razvoj studentske esport scene u Hrvatskoj iz prve ruke, surađivati s talentiranim igračima te svjedočiti strasti natjecatelja zaista je predivno iskustvo. Posebno me veseli što kroz ovaj projekt pratimo razvoj studenata od njihovih prvih natjecanja pa sve do trenutka kada ih susrećemo na većim regionalnim i europskim esport projektima.

Subotnji dio finala donio je napeto finale u Valorantu i League of Legendsu. U Valorantu je FERIT nadjačao TVZ, dok je u League of Legendsu TVZ bio bolji od FER-a, čime je potvrdio osvajanje cijelog SET-a. Posebnu čar ovom danu dao je dolazak Damjana Rudeža, bivšeg NBA igrača i ambasadora Sunset Sports Festivala, koji je zajedno s Lukom 'Perkzom' Perkovićem najavio premijerni Sunset Esports Festival. Uz to je Perkz, jedan od najvećih League of Legends igrača zapada u povijesti, imao čast podijeliti medalje najboljim League of Legends timovima što je uvelike uljepšalo dan igračima i svima okupljenima.

Nedjelja je donijela jednako uzbudljivu završnicu - u Rocket Leagueu je FER opravdao status favorita protiv FERIT-a koji je ranije u danu nadjačao TVZ, dok je u finalu Counter-Strikea 2 FOI nadigrao TVZ i osvojio prvo mjesto.

Nakon zbrajanja bodova svih disciplina na kraju šeste sezone, TVZ je osvojio ukupni naslov pobjednika - već četvrti u povijesti SET-a. S jednim osvojenim prvim mjestom, dva druga mjesta i jednim trećim, Tehničko veleučilište u Zagrebu je još jednom pokazalo zašto se smatra jednim od najvećih fakulteta na hrvatskoj esport sceni, ističu iz Good Game Globala.